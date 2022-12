Maltempo in arrivo da giovedì: l'Amministrazione sposta l'accensione ufficiale dell'albero a domenica

La cerimonia ufficiale di accensione delle luminarie natalizie e dell’albero luminoso in piazza Borea D’Olmo è stata posticipata a domenica prossima, a causa dell’annunciato maltempo.

Il montaggio delle luci è terminato in tutta la città (alcune installazioni nelle frazioni verranno eseguite nei prossimi) e l’accensione è fissata per domani all’imbrunire, ma la cerimonia è stata spostata per evitare il rischio di svolgerla sotto la pioggia. Le previsioni, infatti, parlano di passaggio della perturbazione dalle 15/16 di giovedì, in estensione a sabato e domenica. Proprio per questo l’Amministrazione ha preferito far slittare l’accensione ufficiale, anche se le luminarie verranno regolarmente accese da domani.

Domenica pomeriggio, a partire dalle 17.30 circa, in piazza Borea d’Olmo sarà protagonista la musica di Natale con il coro di bambini “Coccole d’Armonia” e il coro gospel “The Gospel Light Vocal Ensemble”. Il pomeriggio, condotto da Maurilio Giordana, vedrà l’affascinante presenza delle “Farfalle luminose” che daranno vita ad un vero e proprio spettacolo itinerante.

“Invitiamo le famiglie e tutti coloro che vorranno respirare l’atmosfera del Natale – dichiara l’assessore al turismo Giuseppe Faraldi – a questa festa che ritorna dopo due anni di forti restrizioni dovute alla pandemia”.

Le luci (lampade led, nel segno del risparmio energetico) saranno spente dopo l'Epifania, per essere riaccese in occasione della nuova edizione del Festival della Canzone Italiana (le installazioni a carattere natalizio saranno sostituite con quelle a tema musicale). Sanremo accenderà le luci natalizie all'imbrunire e verranno spente all'una di notte, un'ora prima dello scorso anno in chiave di risparmio energetico.

Sono previste installazioni suggestive, tra cui le renne in piazza Borea D’Olmo e altre nelle zone più centrali. Il costo delle luminarie è di circa 140mila euro per le luminarie, il cui costo è comprensivo del noleggio, l'installazione e anche la bollettazione che sarà a carico della ditta incaricata, la 'Tati Creation' che aveva partecipato al bando. Da evidenziare che parte dei costi saranno sopportati anche dal Casinò di Sanremo (30mila euro) e dal Tavolo del Turismo (20mila).