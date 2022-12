Sanremo: caro bollette, via ai contributi del Comune per le famiglie in difficoltà. Ecco come richiedere il bonus, c’è tempo fino al 31 marzo

Il Comune di Sanremo tende la mano alle famiglie in difficoltà pressate dal caro bollette. Da oggi prende il via il piano di palazzo Bellevue per aiutare i nuclei familiari in stato di bisogno che stanno facendo i conti con utenze alle stelle.

Da mezzanotte è possibile inoltrare la domanda seguendo le istruzioni presenti sul sito istituzionale del Comune e richiedere il contributo che può arrivare fino a 300 euro a trimestre per un massimo di 600 euro. C’è tempo fino al 31 marzo.

Possono richiedere il bonus luce/gas i nuclei familiari conviventi, coabitanti o coresidenti nel comune di Sanremo con cittadinanza italiana in possesso dell’attestazione ISEE che testimoni lo stato di bisogno e che abbiano subìto durante l’anno solare 2022 un incremento di almeno il 30% dei costi energetici delle utenze residenti domestiche relative alla fornitura di luce e/o gas.

I nuclei famigliari con ISEE inferiore o uguale al minimo vitale 300 euro a trimestre, quelli con ISEE inferiore o uguale al doppio del minimo 150 euro a trimestre. Il contributo massimo non può superare i 600 euro.

Sul documento si legge anche che “per la determinazione del contributo il Servizio Interventi Sociali del Comune di Sanremo valuterà in via prioritaria i nuclei familiari in possesso di un’attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità inferiore o uguale al minimo vitale; secondariamente, nei limiti delle risorse disponibili, valuterà i nuclei familiari con un’attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità inferiore o uguale al minimo vitale raddoppiato”.

In allegato il documento con tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda.