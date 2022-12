Sanremo: scritta 'Pedofili' sulla sede della Croce Rossa, è stata una donna francese di 50 anni (Foto)

E’ una donna francese di 50 anni, l’autore della scritta ‘Pedophiles’, fatta con una bomboletta spray, sul marmo all’ingresso della sede della Croce Rossa di Sanremo, in corso Imperatrice.

La donna è stata scoperta grazie alle indagini svolte, subito dopo la segnalazione avvenuta sabato scorso, da parte dei responsabili dell’ente. Sono stati gli agenti della Squadra Volante, insieme agli uomini della Sezione Investigativa che hanno fatto scattare i controlli, ascoltando alcuni testimoni e visionando le telecamere cittadine.

Proprio grazie alle immagini è stata notata la figura di una donna, caratterizzata da un look particolare, che si stata allontanando dalla sede della Cri, a bordo di una bicicletta bianca. Sabato scorso gli agenti hanno iniziato a cercare la donna, trovandola in mezzo al traffico cittadino proprio a bordo della bicicletta bianca.

Bloccata e identificata, si tratta di B.C.E., 50enne francese in Italia senza fissa dimora. La donna era ancora in possesso della bomboletta spray utilizzata per commettere il reato, che non ha saputo dare motivazioni del suo gesto. E’ stata segnalata all’autorità giudiziaria e la bomboletta sequestrata. Da scovare ancora, invece, gli autori del doppio danneggiamento alle vetrate della stessa sede.

Il presidente della Croce Rossa Italiana di Sanremo, Ettore Guazzoni, ha ringraziato gli agenti del Commissariato che hanno risolto il caso in poche ore: “Voglio ringraziare l’Ispettore Antonio Marcone, l’Assistente capo coordinatore Stelvio Orengo e l’Agente Andrea Inglima Modica – ci ha detto Guazzoni – perché hanno agito con grande spirito di servizio e con grande umanità nei confronto del Comitato Cri. Alcuni di loro hanno rinunciato ad impegni familiari per coordinare da subito le indagini, accompagnandomi in un percorso investigativo durato ore. Un grazie anche al Questore, Giuseppe Felice Peritore, e alla dirigente Anna Leuci. Tutti insieme mi hanno trasmesso un grande senso di protezione ed ho avuto, da subito, un profondo senso di vicinanza dello Stato”.