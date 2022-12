Ospedaletti: marito e moglie picchiati da una spedizione punitiva organizzata dal genero, ora se ne occuperà l'autorità giudiziaria

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri di Ospedaletti e degli agenti del Commissariato di Sanremo, per una vicenda che si trascina da diversi anni e che ved protagonista una coppia che vive a Ospedaletti e la figlia della coppia, che invece vive a Sanremo con il compagno e una figlia.

I fatti nascono fin da quando i genitori della ragazza (lui albanese e lei romena entrambi perfettamente integrati da tempo) che non approvano la relazione. Questa va avanti e nasce una figlia ma gli screzi ci sono fino a quando sconfinano in minacce pesanti da parte del compagno della giovane (anche lui albanese).

A questo punto i genitori presentano una denuncia in Polizia a Sanremo e, alcune sere fa, il genero (che seppur travisato sarebbe stato riconosciuto), tende una trappola ai due suoceri in via Roma a Ospedaletti. Insieme a due amici, tutti ‘armati’ di bastoni, picchiano violentemente la coppia, fuggendo poi via.

I due vengono soccorsi e portati in ospedale, dove sono stati curati e poi dimessi con una prognosi di 30 giorni ciascuno. Ora, ovviamente, il timore per marito e moglie è di ulteriori ritorsioni anche se il caso è ora finito sul tavolo dell’autorità giudiziaria.