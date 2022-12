Pioggia durante tutto il weekend in provincia mentre nel basso Piemonte la neve ha raggiunto i 70/80 cm

Il maltempo del fine settimana ha lasciato spazio, da questa mattina, al sole che dovrebbe rimanere sulla nostra provincia (salvo modifiche delle previsioni) fino a mercoledì prossimo. E’ stato un weekend con continue precipitazioni, anche se non particolarmente copiose.

Sulla nostra provincia si è registrata anche qualche nevicata, anche se a quote relativamente alte. Imbiancata Monesi con circa 50 centimetri di coltre fresca, così come a Colle Melosa, mentre a Verdeggia e Realdo, frazioni di Triora, ci si è fermati a circa 20/30 centimentri.

La pioggia ha visto colpire l’intera nostra provincia ma, le altezze non sono certo quelle che fanno rimpinguare i bacini e gli invasi. Ma, fortunatamente, essendo arrivati a dicembre non si registrano precipitazioni particolarmente invasive e foriere di smottamenti e frane. Il picco massimo si è registrato a Castelvittorio e quelli minimi sulla costa. Ecco, nel dettaglio, le precipitazioni delle ultime 36 ore: Cipressa, Diano Marina e Imperia 10, Sanremo 12, Pontedassio 16, Ventimiglia 18, Dolcedo 20, Dolceacqua e Bajardo 24, Apricale 26, Seborga e Pigna 27, Col di Nava e Montalto Carpasio 33, Rocchetta Nervina 34, Airole e Ceriana 35, Pieve di Teco 36, Pornassio 41, Borgomaro 42, Triora 45, Castelvittorio 51

Per quanto riguarda la neve, come dicevamo circa 20/30 centimetri a Verdeggia, Realdo e Colle Melosa mentre a Monesi si sono raggiunti i 50. Buone notizie per gli appassionati di sci, visto che nel basso Piemonte la neve ha raggiunto i 70/80 centimetri in tutte le località, che hanno annunciato l’apertura degli impianti già prima di giovedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata e che, tra l’altro, è anche l’inizio di un buon ponte festivo.

Tornando alla nostra provincia lievissima risalita dei corsi d’acqua, che rimangono comunque ancora molto bassi, dopo una serie di mesi particolarmente asciutti.

Terminiamo con le temperature che sono in lieve risalita rispetto ai giorni scorsi. Le minime vedono solo due località sotto lo zero. Si tratta di Poggio Fearza, 1.800 metri sul livello del mare a Montegrosso Pian Latte, che stamattina ha fatto segnare -1,7, e Colle di Nava con -0,6. Gli altri centri della nostra provincia vedono: Verdeggia 1,2, Gouta 1,3, Pieve di Teco 2,5, Triora 2,7, Colle d’Oggia 3,6, Pornassio 3,9, Borgomaro e Bajardo 4,4, Rocchetta Nervina 5, Ranzo 5,1, pigna 5,5, Airole 5,8, Pontedassio 6,1, Dolcedo 6,6, Docleacqua 7, Seborga 7,1, Diano Castello 7,8, Ventimiglia 7,9, Cipressa 9,8, Imperia 9,9 e Sanremo 10,9.

Come detto le previsioni annunciano due giorni di sole, oggi e domani, mentre mercoledì pomeriggio sono previsti alcuni annuvolamenti, che dovrebbero essere in espansione giovedì, quando dovrebbe ricominciare a piovere. Situazione simile venerdì mentre, sabato e domenica tornerà il sole.