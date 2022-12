L'Assessore regionale Marco Scajola al Festival delle Regioni "Stiamo lavorando alla riorganizzazione delle competenze" (Video)

Tra i protagonisti del Festival delle Regioni e delle Province Autonome che si svolge oggi e domani in Lombardia, anche l’assessore regionale della Liguria, Marco Scajola, che nel pomeriggio di oggi partecipa al tavolo tematico intitolato ‘Terra e Territorio. L’ambiente’.

“Da anni siamo al lavoro ad una riorganizzazione delle competenze – le sue parole – nel nostro Paese spesso non si sa chi fa cosa e questo comporta disservizi e inefficienze, anche in ambito urbanistico, che danneggiano i cittadini. Per questo chiediamo al Governo di rispettare la Costituzione e di dare alla Regioni le competenze previste. Questo Festival è un’occasione di ascolto e confronto che deve portare ad un risultato dove non ci siano né vincitori né vinti”.

“Sono orgoglioso - commenta l’assessore Marco Scajola - che la Liguria sia stata presa come modello su temi importanti. Grazie al nostro impegno, secondo i dati ISPRA, la Liguria è la Regione più virtuosa nel consumo di suolo. La legge sulla Rigenerazione Urbana e il recupero del territorio agricolo costituisce un importante riferimento per molti colleghi di altre regioni. Recuperare quindi l’esistente, mettere in sicurezza il territorio e permettere cosi allo stesso tempo di sostenere lo sviluppo, recuperando immobili e aree dalla costa all’entroterra. Siamo pronti a collaborare con il Governo per arrivare ad una legge nazionale sulla Rigenerazione Urbana, che manca, ed è necessaria per la tutela e per il rilancio del Paese".

Ambiente e tutela del territorio sono al centro delle politiche regionali: “Dal 2019 al 2021 la Liguria è stata certificata la Regione che ha consumato meno suolo in Italia, il nostro obiettivo è riqualificare quello che c’è, applicando in concreto il concetto di rigenerazione urbana”.