73° Festival di Sanremo: ecco i nomi dei big in gara, Amadeus “Loro sono i miei superospiti”

A poco meno di due mesi dalla 73ª edizione del Festival di Sanremo si solleva il primo velo di mistero sull’edizione che segnerà il tanto atteso ritorno alla normalità dopo due edizioni fortemente condizionate dall’emergenza sanitaria. E anche la città è pronta per viverla a pieno.

Il direttore artistico Amadeus ha scelto la platea del Tg1 della domenica per annunciare i 22 big del prossimo Festival.

Quest’anno in gara all’Ariston vedremo: Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce e Dimartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassman, I Cugini di Campagna, Mr Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, LDA, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma_Cose, Levante, Ultimo.

A loro si aggiungeranno i sei artisti scelti dalla finale di Sanremo Giovani in programma il prossimo 16 dicembre al Teatro del Casinò in diretta su Rai1 per un totale di 28 artisti in gara. Così ha annunciato Amadeus in diretta al Tg1, una scelta che aumenta le speranze dei ragazzi usciti da Area Sanremo.

Il 73° Festival di Sanremo andrà in scena dal 7 all’11 febbraio e vedrà Amadeus affiancato alla conduzione da Gianni Morandi e Chiara Ferragni.

Grande curiosità anche per gli ospiti. Amadeus ha dichiarato di non voler invitare super ospiti italiani se non over 70, quindi leggende della canzone nostrana. Indizio che porta a pensare all’ipotesi del ritorno di ospiti stranieri di peso come negli anni d’oro della manifestazione.