Sicurezza a Imperia, arrivano le body cam per la polizia municipale: riprenderanno quello che avviene durante le ore di servizio

Arrivano anche a Imperia le body security cam, mini videocamere che saranno messe a disposizione degli agenti della polizia municipale. Appuntate sulle divise dei vigili durante l’orario di servizio riprenderanno cosa avviene sulla strada.

“Risulta opportuno- si legge sulla determina - acquistare tre Security Body Cam per agenti che operano su strada per la videoripresa di azioni particolarmente delicate durante il servizio, situazioni di pericolo dove la registrazione degli eventi diventa un elemento di prova inconfutabile e gli addetti al controllo ed alla sicurezza di beni e persone vengono messi nelle condizioni di lavorare in modo sicuro, acquisendo prove video e audio a tutela del lavoro svolto”.

Si tratta, infatti, di una micro telecamera che riprende situazioni di vita quotidiana sulle strade appesa alla divisa dei vigili urbani, in grado di registrare e salvare le immagini in memoria. In caso di bisogno le immagini riprese possono essere scaricate dal dispositivo e messe a disposizione delle per eventuali indagini.

“Sono stati richiesti -prosegue il provvedimento - preventivi a tre ditte Strobotech s.r.l., Sintec Informatica snc e In.Net, che hanno presentato offerta. Valutato i tre preventivi e ritenuto che per l'uso professionale degli operatori di polizia locale il miglior rapporto qualità/prezzo sia quello presentato dalla ditta Sintec Informatica snc in quanto assicura una Security Body Cam con una maggiore visione angolare, una multiclip, la possibilità della pre e post registrazione (ritenuti fondamentali in ambito di indagini penali), password per accesso ai dati”.

Il costo per le casse comunali è di 1,281 euro.