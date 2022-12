Imperia: autovelox non omologato, accolto ricorso della Globoconsumatori contro Polizia Locale

Un autovelox usato dalla Polizia Locale di Imperia è risultato non omologato. E' quanto emerso dalla udienza che si è svolta stamani presso il Giudice di Pace di Imperia. Soddisfatta la Globoconsumatori ODV che aveva presentato il ricorso, oggi accolto, per conto di un suo associato.



Al centro dell'accaduto un verbale ricevuto per presunta infrazione di superamento velocità, effettuato sull'Aurelia. "Stiamo combattendo non per evitare che vengano beccati i furbetti in macchina ma contro chi cerca di far cassa con velox o semafori. In Italia non esiste un solo velox omologato. - afferma Mario Gatto, presidente della Globoconsumatori - Stamattina come tutte le altre volte sono andato io personalmente in udienza e posso dire che in 15 anni abbiamo accolto una certa cultura sul codice della strada. Certo non faccio tutto da solo, lavorano con me un ex comandante della polizia locale di Roma ed un ex ufficiale della polizia stradale di Firenze".



"Perchè i velox non siano omologati vorremmo saperlo anche noi. Presentiamo circa 10mila ricorsi l'anno a livello nazionale con accoglimento del 96% dei medesimi. Siamo stati li primi in Italia ad aver fatto dichiarare dal Giudice di Pace di Milano le apparecchiature in questione prive di Omologazione, cosa fatta emergere in diverse puntate de Le Iene e Striscia la Notizia - conclude Gatto - Speriamo che questo ricorso vinto a Imperia faccia capire anche ad altre persone che ci si può opporre".