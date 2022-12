Seborga: il Principato si prepara alle festività di fine anno con una serie di iniziative e concorsi

Seborga, piccolo centro dell'entroterra di Bordighera e 'Principato', si prepara alle prossime festività natalizie, e lo fa organizzando alcune iniziative che avranno luogo in paese nei prossimi giorni.

Concorso “Seborga, Principato dei Presepi”: chiunque può presentare dei presepi che verranno esposti in Piazza San Martino dall’8-9 dicembre fino al 6 gennaio. Il concorso è aperto a tutti. Il presepe può essere realizzato sia singolarmente sia come lavoro di gruppo (in quest’ultimo caso, l’eventuale premio sarà “a gruppo” e non “a persona”) e deve avere una dimensione massima di 60 x 60 cm. La consegna dei presepi, o eventualmente la loro preparazione in loco, deve tassativamente avvenire giovedì 8 o venerdì 9 dicembre dalle 10 alle 16; la consegna prima o dopo il termine comporterà l’esclusione dal concorso. Ogni presepe, che rimarrà esposto in Piazza San Martino per tutta la durata dell’evento, riporterà un numero identificativo. Ogni visitatore troverà a disposizione in Piazza un apposito foglietto sul quale potrà scrivere il numero corrispondente al presepe preferito, inserendolo poi nell’apposita urna. Il 6 gennaio 2023 la commissione di giuria presieduta da S.A.S. la Principessa Nina comunicherà l’esito delle votazioni e procederà alle premiazioni. Riceveranno un premio i primi tre classificati; a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione e un gadget del Principato.

Concorso “L’addobbo natalizio più vecchio”: la commissione presieduta da S.A.S. la Principessa Nina premierà gli addobbi natalizi più belli del paese il 6 gennaio. Inoltre, sabato 10 e domenica 11 dicembre, dalle 10 alle 17, si terrà un mercatino in Piazza Martiri Patrioti.

E domenica 11 dicembre alle 15, alla presenza di S.A.S. la Principessa Nina, Babbo Natale arriverà in Piazza Martiri Patrioti per incontrare i bambini presenti, dare loro un dolce regalino e fare fotografie. Sarà presente un truccabimbo e avrà luogo un piccolo spettacolo di danza.