Economia: doppio importante riconoscimento negli ultimi giorni per il cantiere 'Permare' di Sanremo

Il cantiere Permare di Sanremo ha ricevuto due importanti riconoscimenti internazionali.

Il primo è una menzione d’onore al ‘Metstrade’ di novembre di quest’anno, Boat Builders Award, per la categoria ‘Soluzione collaborativa tra un costruttore di superyacht e il suo fornitore’, con Simrad Yachts per il Green Assistant, un sistema di navigazione progettato per aiutare i capitani dei superyacht a ridurre al minimo l'impatto ambientale. Durante il ‘Metstrade’ è stato inoltre organizzato il primo evento ‘Women in the Marine Industry’ a cui Barbara Amerio ha avuto l’onore di partecipare come relatrice.

Il secondo riconoscimento internazionale è stato consegnato durante il quinto ‘Yachting Seminar Rinautic’, organizzato presso lo Yacht Club di Monaco dal Rina nel mese di novembre che ha radunato quasi un centinaio di esperti per discutere di argomenti attuali. Il cantiere Permare è stato insignito da un premio simbolico per le sue iniziative a favore della sostenibilità, come l’impiego di fibre di basalto in fase di costruzione dei superyacht, volta a ridurre l’uso di vetroresina.