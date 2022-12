Vladimir Luxuria rinuncia al Festival Cristiano di Sanremo: "Con amarezza dopo le parole del Vescovo"

"Con amarezza e con tristezza mi sento obbligata a dover declinare l'invito del direttore artistico del Festival della Canzone Cristiana a Sanremo dopo la presa di distanze dal Festival da parte del vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo”.

Lo ha detto Vladimir Luxuria che, invitata al Festival previsto a marzo a Sanremo, dopo le parole del Vescovo questa mattina ha annunciato di ritirarsi mentre alcuni sostenitori e simpatizzanti del Festival della Canzone Cristiana scriveranno a Papa Francesco chiedendogli di intervenire.

"Sono in una fase della mia vita in cui non ho nessun desiderio di fare polemica - sottolinea Luxuria – e la mia presenza al Festival era solo per una testimonianza di fede che pensavo fosse degna di essere ascoltata. Questa porta chiusa in faccia non è nel segno della chiesa inclusiva, auspicata da Papa Francesco - conclude – e mi auguro che ognuno abbia il diritto alla fede e che tutti siano considerati figli di Dio".