Successo per incontro di CNA e Professional Team su normativa per installazione climatizzatori contenenti Gas Fluorati

Si è svolto ieri l‘incontro promosso da CNA Imperia e PROFESSIONAL TEAM, che ha riscontrato molto interesse da parte degli impiantisti imperiesi associati, inerente alla normativa vigente in materia di installazione climatizzatori contenenti Gas Fluorati. La riunione ha visto la partecipazione di diverse aziende del settore, che nel prossimo anno avranno in scadenza i Patentini per l'installazione di climatizzatori e si troveranno di fronte all’obbligo di rinnovo tramite apposito esame.

"L’obiettivo dell’incontro - afferma Luciano Vazzano, Segretario Provinciale CNA Imperia - è stato appunto quello di fare luce sugli obblighi formativi, le certificazioni volontarie e gli adempimenti previsti per le imprese che svolgono attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e impianti termici negli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore: una dovuta sintesi per rispondere ai numerosi dubbi e quesiti che ogni giorno vengono posti in Associazione ed instaurare un dialogo costruttivo con le imprese, con il supporto di professionisti del settore”.

Grazie alla convenzione, personalizzata ad hoc per gli associati CNA, siglata da Vazzano e dal Presidente territoriale CNA Installazione e Impianti Luca Falco con Professional Team le sessioni di Esame si svolgeranno nella sede sanremese di CNA con un prezzo convenzionato riservato ai soci. La convenzione sarà inoltre completata con altri due servizi fondamentali per gli impiantisti: Taratura strumenti F-GAS direttamente in sede Sanremo ed inserimento in banca dati Regionale catasto F-Gas.

All’evento, oltre all'argomento principale, Francesco Emerigo (Resp. Commerciale) e Chiara Angela Boetti (Business Coach) di Professional Team hanno presentato un percorso di crescita aziendale rivolto specificatamente agli artigiani idraulici per gestire al meglio la loro attività sia dal punto di vista normativo che manageriale.

Chi volesse maggiori informazioni e conoscere le date delle sessioni di Corso ed Esame F-GAS può contattare la segreteria CNA Sanremo al 0184 500309 referente Stefania Currà o inviare una mail a segreteria@im.cna.it