Montegrosso Pian Latte: anche quest'anno i cesti natalizi 'Pro Gloria' per aiutare l'associazione

Tornano anche quest'anno i cesti natalizi ‘Pro Gloria’, un modo per portare un po' di Montegrosso Pian Latte e delle aziende locali, nelle case dei nostri affezionati.

Il cestino sarà un dono doppiamente prezioso non solo per chi lo riceverà, ma anche per l'associazione Pro Gloria. L’adesione all’iniziativa infatti è un diretto sostegno all'operato di medici e volontari impegnati nella cura a domicilio di bambini malati: parte del ricavato dalla vendita dei cestini sarà a loro devoluto.

E' possibile prenotare oppure chiedere informazioni al n. 3791960253 (Pro Loco di Montegrosso P. L. APS) oppure tramite e-mail info@prolocomontegrossopl.it.