‘Ventimiglia e il suo territorio dalle origini ai giorni nostri’: sabato l'ultimo appuntamento del ciclo di conferenze

Sabato prossimo ultimo appuntamento con il 24° ciclo di conferenze ‘Ventimiglia e il suo territorio dalle origini ai giorni nostri’, organizzato dal Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, in collaborazione con il Comune di Ventimiglia e la sezione intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, dedicato quest'anno ai ‘Libri di Ponente’ con la presentazione di alcune recenti edizioni che hanno come sfondo privilegiato l'estremo ponente di Liguria e Ventimiglia in particolare.

Nell'incontro, in programma per sabato alle 16 verrà presentato il volume di Saverio Napolitano ‘Attendere alla società. Cultura e vita civile nel Ponente Ligure moderno e contemporaneo’, edito dalla casa editrice ventimigliese Philobiblon.

Dopo i saluti portati dalla dott.sa Daniela Gandolfi direttrice del MAR e Dirigente-Archeologa dell'IISL, interverranno il prof. Fulvio Cervini dell'Università degli Studi di Firenze, la prof.sa Beatrice Palmero docente del Liceo Classico Cassini di Sanremo e il prof. Graziano Mamone ricercatore dell'Università degli Studi di Genova, che dialogheranno con l'autore. Il volume raccoglie una serie di studi di Saverio Napolitano che si riferiscono a personaggi, momenti e aspetti della vita intelettuale, civile e politica dell'estrema Liguria di Ponente tra il XV e il XIX secolo.

L'autore è storico, studioso raffinato e colto, molto noto per gli studi dedicati al Ponente ligure sempre affrontati con lucidità e attenzione interdisciplinare. E’ direttore del bollettino Villaregia e per anni è stato dirigente scolastico.