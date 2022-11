Eventi per i più piccoli, domenica 11 dicembre a Ceriana, piccolo centro della Valle Armea, nell’entroterra di Sanremo.

In piazza Marconi saranno organizzati alcuni giochi, sculture di palloncini a cura di ‘Sorrisi in Pillole’ e anche un ‘tutorial’ per la letterina di Natale da imbucare nella ‘magica buca’ per Babbo Natale, che sarà presente a fine giornata per le foto sulla slitta con la renna.

Nel pomeriggio altri giochi e la caccia al tesoro natalizia, oltre alla merenda per tutti.