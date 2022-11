Sanremo: stanotte stop all'acqua. Protezione Civile, Municipale e associazioni al lavoro per le autobotti

Protezione Civile, agenti della Municipale, Rangers d’Italia e Volontari Aib. Si è svolta questa mattina in comune a Sanremo una riunione convocata d’urgenza per allestire una task force che possa organizzare la prossima notte, quando verrà sospesa l’erogazione dell’acqua in tutta la provincia a causa dei lavori nella zona di Ventimiglia.

Per alleviare i problemi della cittadina sanremese, che come il resto della provincia vedrà i rubinetti a secco dalle 21 di questa sera a domani mattina, verranno allestiti alcuni punti dove saranno portate le autobotti dalle quali ci si potrà approvvigionare per la notte.

A ponente, zona Foce, presso i Giardini Falcone e Borsellino, a levante, presso lo Stadio Comunale, in centro, piazza Colombo. Rivieracqua ha confermato che, nella prima mattinata di domani l’acqua tornerà a sgorgare dai rubinetti ma, lavori come quello di questa sera, si svolgeranno anche nei prossimi giorni e, quindi, l’organizzazione approntata dal Comune di Sanremo servirà anche in quelle occasioni.

I lavori di stasera e dei prossimi giorni sono propedeutici a quelli relativi al cosiddetto ‘Masterplan’ che vedrà un importante investimento sulla rete idrica della nostra provincia.