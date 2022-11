Sanremo: conferenza dei Francesisti alla residenza Over insieme Faris La Cola

Domani, alle ore 16.30 un nuovo incontro culturale siglato SIDEF, ovvero Società Italiana dei Francesisti. La sezione sanremese presenta infatti una conferenza del socio Faris La Cola (meglio noto in ambito artistico come Freddy Colt) dal titolo “André Gide e René Guénon, volti diversi della cultura francese del Novecento”.



"Partendo da uno spunto letterario verrà affrontato un rapporto che trascende l’ambito strettamente culturale al riguardo di queste due personalità così diverse: da una parte lo scrittore Gide, dall’altra il metafisico Guénon. Pochi sanno che il Premio Nobel per la Letteratura 1947 – figura anticonformista e controversa – era un attento lettore dell’ascetico connazionale ormai trasferito al Cairo, in Egitto. - spiega Faris La Cola - Un rapporto intellettuale che è sfuggito ai riflettori ma che testimonia l’apertura mentale di entrambi".





"Il relatore, oltre a essere noto come musicista e operatore culturale, da circa un anno ricopre la carica di Segretario Generale dell’Istituto Internazionale di Metapolitica intitolato al grande pensatore savoiardo Joseph de Maistre, una figura in parte ispiratrice dello stesso René Guénon. - aggiungono dalla SIDEF - L’incontro si terrà nel salone della Casa Over, la nuova struttura di via Anselmi 3 a Sanremo ed è aperto a tutti".