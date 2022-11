No alla violenza contro le donne: Forza Italia Sanremo "Serve monitoraggio in ogni quartiere"

Forza Italia Sanremo dice "Basta alla violenza sulle donne". Nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, 25 novembre 2022, ad una sola voce, il partito matuziano si unisce a tutte le donne maltrattate, ricorda tutte le donne uccise, senza difesa, "...un'aberrazione senza ritegno" - commentano.



"Punta dell'iceberg della violenza sulle donne, sfregio che non è solo fisico, ma spesso psicologico e quotidiano. E' ora di dire: basta!, una società evoluta non può più voltarsi dall'altra parte, ma deve inserire equipe quartiere per quartiere che possano monitorare e dare le prime indicazioni per avviarle ad un prossimo passo verso la libertà" - auspicano da Forza Italia Sanremo.