Sanremo: cane di 30 kg azzanna due volontari dell'Enpa al canile, soccorsi e trasportati in ospedale

Due volontari dell’Enpa, l’ente nazionale per la protezione degli animali, che stavano svolgendo una serie di mansioni all’interno del canile di strada San Pietro, sono stati portate in ospedale per una serie di ferite, provocate dai morsi di un grosso cane che è ospitato nella struttura.

Il fatto è avvenuto questa mattina intorno alle 9. Per motivi ancora in via d’accertamento un uomo di 40 anni e una donna di 50 sono stati azzannati da un Dogo Argentino che pesa circa 30 kg. Aiutate dai colleghi presenti al canile in quel momento, sono stati poi soccorsi da due ambulanze prontamente intervenute.

L'uomo è stato portato in ospedale a Sanremo in codice giallo di media gravità. Sempre in codice giallo ma con ferite più profonde per la donna, portata al 'Santa Corona' di Pietra Ligure.