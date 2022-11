Taggia: nel weekend il laboratorio sul monologo di Pino Petruzzelli, "Trasformare tutto in drammaturgia"

“Il senso del laboratorio – spiega lo stesso Petruzzelli – è questo: un percorso teatrale per credere ancora in una creatività capace di creare futuro, un laboratorio volto alla scoperta dell’unicità che abbiamo dentro di noi attraverso l’arte dello scrivere e del recitare. Lavoreremo prima alla scrittura di un testo teatrale e poi proveremo a recitarlo. Il primo weekend è dedicato alla scrittura (come scrivere il proprio monologo), il secondo alla messa in scena (come recitare il proprio monologo). Lavoreremo per trasformare il tutto in drammaturgia”.