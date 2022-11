Strutture ricettive: la valorizzazione dell'area relax passa per le coperture per piscina scorrevoli

Le piscine sono un valore aggiunto molto importante per le strutture ricettive, le quali vengono preferite dagli utenti proprio in virtù della presenza, o meno, di una vasca nella quale potersi rilassare o nuotare. Per garantirne una corretta manutenzione e dare modo di fruirne ai propri ospiti non solamente durante la stagione estiva, si possono installare delle pratiche coperture, pensate per offrire una serie di interessanti vantaggi.

Sono diverse le ragioni che dovrebbero spingere verso l'adozione di questo sistema, a cominciare dal risparmio economico che esse consentono: una piscina coperta dall'azione degli atmosferici, infatti, si mantiene perfetta molto a più lungo e ciò comporta, di conseguenza, una riduzione delle risorse destinate alla sua manutenzione, sia in termini di pulizia che di disinfezione. L'acqua della piscina, inoltre, rimane alla temperatura ideale più a lungo, consentendo ai propri ospiti di immergersi non solamente durante i mesi più caldi.

Un ulteriore aspetto legato all'installazione di una copertura per vasca è quello legato alla sicurezza che, soprattutto nei contesti di tipo ricettivo, è un tema molto importante. Decidere di dotare la piscina di una protezione (che può anche essere motorizzata e, quindi, manovrabile a distanza), permette di controllare in modo più efficiente la sua fruizione, riducendo la possibilità che si verifichino degli incidenti.



Copripiscina scorrevoli: la qualità Made in Italy di Abritaly

Abritaly è il marchio Made in Italy leader nell'ideazione e nella produzione di coperture per piscina. L’azienda ospita in catalogo più di 45 modelli, di divere forme e dimensioni, in grado di adattarsi a qualunque tipologia di vasca o necessità, tutti caratterizzati dall'uso di materiali certificati di alta qualità.

Per esempio, il copripiscina scorrevole su Abritaly.eu è progettato per valorizzare in modo unico ed elegante l’area relax grazie anche alla possibilità di essere personalizzato in base alle esigenze del cliente.

La qualità delle proposte di Abritaly è frutto, oltre che di un know how pluridecennale, anche dell'uso di componenti pluri brevettate, inoltre, il fatto di poter giocare con accessori ed elementi aggiuntivi rende quest’azienda la scelta di riferimento per tutti quei contesti di alto livello che richiedono un livello di customizzazione in più.

Per esempio, è possibile scegliere di dotare la copertura di un sistema di apertura e chiusura motorizzato e azionabile a distanza con un comodo telecomando, oppure di utilizzare il funzionamento manuale, o ancora, di installare dei pannelli fotovoltaici per rendere la struttura indipendente per quanto riguarda l'alimentazione energetica. Molto interessanti, inoltre, le condizioni di vendita che, tra la possibilità di gestire il pagamento in più rate e la presenza del pacchetto di incentivi pensati dal Governo per favore questo settore, rendono l'installazione dei una copertura molto vantaggioso. È infatti possibile sfruttare sia le detrazioni fiscali, al 65% per le strutture ricettive, sia la formula dello sconto immediato in fattura.



Le proposte di design di Abritaly

Abritaly si distingue per le sue soluzioni eleganti e moderne, caratterizzate da un design minimale ma, allo stesso tempo, attento ad ogni particolare.

Grazie alla presenza di una copertura realizzata in materiale isotermico, l'acqua viene preservata sia nella temperatura che per quanto riguarda la pulizia, mentre la resa estetica diviene un vero e proprio valore aggiunto capace di donare un tocco di eleganza e di innovazione a qualunque piscina.

Anche i modelli interrati, infatti, possono essere coperti in modo rapido ed efficiente sfruttando le soluzioni Abritaly, le quali consentono, inoltre, di ottimizzare lo spazio da dedicare all'area relax per i propri ospiti. Le soluzioni sono diverse e spaziano da quelle piatte a quelle basse, ultra basse, medie telescopiche, semi alte (disponibili in cristal o in policarbonato alveolare) e alte.