Dalle t-shirt personalizzate ai gadget sportivi: Gedshop.it, la soluzione per personalizzazioni con preventivi online immediati

Contando su una preparazione nell’ambito della stampa di abbigliamento e gadget personalizzati strutturata in oltre 15 anni di lavoro, Gedshop.it ha composto una proposta articolata in più di 20.000 prodotti. Tante alternative che spaziano dai pantaloni da uomo personalizzati alle borracce. Perché venga vissuta un’esperienza d’acquisto davvero appagante, il cliente può approfittare dell’assistenza dedicata e di metodi di pagamento privi di rischi. Tutte prerogative di una proposta che trova conferma nelle recensioni certificate da Feedaty.

L’e-commerce si rivolge ad un’ampia platea di clienti, sia privati che pubblici e afferenti a diversi settori: dalle piccole imprese a quelle più grandi, passando per agenzie di pubblicità, club sportivi e associazioni. Lo scopo aziendale è quello di affermarsi come partner di riferimento per coloro che necessitano di articoli pubblicitari e abbigliamento customizzato.

Per ciò che riguarda le tipologie di prodotti da stampare, in catalogo si incontrano molteplici alternative. Qualche esempio? Gadget promozionali, abbigliamento da lavoro, t-shirt personalizzate, calendari, cappellini e non solo. I brand selezionati sono quelli di riferimento del settore e prima di procedere alla stampa è possibile usufruire di un’anteprima gratuita.

Gli articoli in vendita su Gedshop.it godono di spedizione gratuita in caso di importi superiori a 100 euro. Per creare il proprio progetto, poi, l’utente può contare su stampe digitali su magliette, t-shirt con stampa serigrafica, applicazioni termosaldabili o ricamo su tessuti.

Grazie al sistema implementato sul negozio digitale, il cliente può approfittare di preventivi in tempo reale. Inoltre, è disponibile un preparato servizio di customer care multi-canale, attivo dal lunedì al venerdì via chat online, numero verde gratuito e indirizzo e-mail.

Alla competitività dei prezzi si uniscono diverse modalità di pagamento, le quali pongono l’acquirente al riparo da ogni pericolo, da PayPal alle carte prepagate. Per scoprire interessanti news e tendenze dal mondo dei gadget basta visitare Blogo, il Magazine di Gedshop.it (articoli personalizzati).

Infine, a conferma degli elevati standard che contraddistinguono la shopping experience sull’e-commerce giungono varie certificazioni, rilasciate da enti autorevoli. Il portale, infatti, figura nella classifica “Le Stelle dell’eCommerce” di Corriere della Sera, redatta in collaborazione con Statista, nonché tra “I 500 Migliori eCommerce d’Italia” secondo ITQF e La Repubblica - Affari&Finanza.

