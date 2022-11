Sanremo: quanto impatterà la sentenza IMU sui conti del Comune? La richiesta di rimborsi potrebbe sfiorare quota 500 mila euro (video)

La sentenza della Corte Costituzionale in merito all’applicazione dell’agevolazione in materia di IMU per l’abitazione principale provocherà qualche scossone nei conti del Comune di Sanremo. La questione è stata trattata durante l’ultima seduta del consiglio comunale con l’interrogazione del consigliere Andrea Artioli che ha chiesto lumi all’amministrazione in merito proprio all’impatto dei rimborsi sul bilancio di palazzo Bellevue.



“Potrà esserci un minore introito già con l’appuntamento del 16 dicembre e anche per il 2023 - ha risposto l’assessore al Bilancio Massimo Rossano - la richiesta di rimborsi potrà sfiorare i 500 mila euro. È una cifra che ragionevolmente potrà essere verificata con gli uffici e vedremo come trattarla nel prosieguo dell’amministrazione e nel calcolo delle entrate previste”.

Ricordiamo che la Corte Costituzionale ha stabilito che, nell’ipotesi di coniugi con residenze separate, si apra all’ipotesi che il medesimo nucleo possa avere due abitazioni principali.

