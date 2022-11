Imperia: grande successo venerdì scorso per l'iniziativa 'AperiLibro' con l'Istituto Comprensivo Littardi

Si è svolto nel fine settimana appena trascorso, nel corso dell’iniziativa nazionale #Ioleggoperchè a Imperia, un incontro alla Libreria Armadilla di via XX settembre dell'Istituto Comprensivo Littardi, con un piacevole ‘Aperilibro’, animato da una rappresentazione teatrale degli alunni della Secondaria.

L'iniziativa ha attirato tante persone venerdì scorso tra bambini, ragazzi ed adulti che hanno assistito alla rappresentazione dal titolo provocatorio #ioNONleggo! La libreria Armadille è diventata il palcoscenico improvvisato per i ragazzi della secondaria che hanno messo in scena alcuni passi tratti dal saggio di Pennac 'Come un romanzo'.

All'evento è seguito in simpatico Aperilibro... poco ape e tanto libro, con acquisti e scambi di libri per festeggiare la conclusione dell'iniziativa #Ioleggoperchè, con la quale la storica biblioteca dell'Istituto Littardi è stata arricchita di nuovi testi, dai libri cartonati per gli scolaretti dell' infanzia, ai libri di avventure per gli alunni della primaria sino alle più recenti bestseller per i ragazzi della secondaria e tutto ciò grazie agli acquisti delle famiglie che si sono dimostrate molto generose e attente alla crescita dei giovani lettori.

Un’iniziativa finalizzata ad aumentare i libri della libreria magistrale della nostra scuola, in accordo con la libreria Armadille sono stati tantissime le persone che hanno acquistato un testo da regalare alla scuola, e bene ricordarlo, grazie alla collaborazione con le case editrici ogni libro acquistato un secondo testo veniva poi regalato dalla Casa Editrice.

“Siamo veramente soddisfatti – dicono gli organizzatori - per il successo dell’evento ‘Aperilibro’. Da sempre il ‘Littardi’ è attivo ad organizzare iniziative mirate al miglioramento dell’offerta formativa. L’obiettivo che da sempre ci poniamo è quello di organizzare iniziative per la scuola con la collaborazione diretta degli stessi studenti, responsabilizzandoli e rendendoli protagonisti”. L’iniziativa nazionale #Io leggo perché scade oggi e, se qualcuno vuole donare un libro alla scuola, le librerie associate sono Armadilla, Mondadori, Dante e Ubik.