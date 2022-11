Ventimiglia: migrante a piedi sull'autostrada, la A10 chiude la carreggiata per circa mezz'ora

Mezz’ora di chiusura, questo pomeriggio poco dopo le 14, sull’autostrada dei fiori tra Ventimiglia a Mentone a causa della presenza di un migrante che stava cercando di superare il confine, camminando sulla A10.

I responsabili dell’autostrada hanno preferito chiudere la carreggiata per evitare tragedie come quella avvenuta 8 giorni fa e che ha visto la morte di un giovane profugo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e gli operai della 10.

Il migrante è stato portato via e, intorno alle 15 il traffico è ripreso. Visto il blocco di circa 30 minuti sono presenti ancora alcune code in via di smaltimento.