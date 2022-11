Un camion perde il carico in autostrada. E' successo questa mattina allo svincolo di Imperia Est, ad Oneglia.

L'Autostrada dei Fiori avvisa infatti la presenza di un automezzo pesante in avaria all'uscita di Imperia Est in entrambe le direzioni. E' probabile che la strada possa venir chiusa in quel tratto per permettere lo sgombero del carico finito in mezzo alle due corsie di marcia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.