Ventimiglia: la Lega incontra i comitati di quartiere e punta il dito contro Scullino “Opere non realizzate per le sue resistenze”

Si è tenuto ieri, nella sede della Lega a Ventimiglia un incontro con i presidenti dei comitati di quartiere in vista delle prossime elezioni amministrative.

Presenti Davide Condró, del Comitato Magliocca - Gallardi; Antonello Marasco, del Comitato delle Asse; Eric Gastaldi, del Comitato Centro Cittadino; Roberto Benini, del Comitato Mortola - Grimaldi; Antonella Marchesi, del Comitato di Latte; Sebastian Muratore, del Comitato di Calvo - Serro; Marco Verrando in rappresentanza del Comitato di Trucco; Katia Sebellin in rappresentanza di Case Zanin; Pippo Russo, del Comitato di San Secondo. Presente inoltre, oltre al Segretario Bertolucci e ai membri del direttivo, il Consigliere regionale e Responsabile provinciale della Lega Mabel Riolfo, che ha voluto rimarcare l’importanza dei comitati di quartiere quale trait d’union tra l’amministrazione e i cittadini.

“La Lega, in vista della prossima tornata elettorale, riparte dal contatto con il territorio, elemento che da sempre contraddistingue il partito - dichiarano dal 'Carroccio' - è stato ribadito con forza ai presidenti che a livello programmatico, la “condicio sine qua non” per ciò che concerne la Lega sarà un’attenzione particolare alle frazioni con capitolati specifici di spesa per le opere pubbliche e gli interventi di manutenzione, battaglia portata avanti nell’arco dei tre anni di amministrazione, ma che non è stata possibile realizzare a causa delle immotivate resistenze dell’ex sindaco. Grande è la soddisfazione perché tutti i comitati hanno risposto “presente” a questo primo, embrionale, incontro che ci porterà verso le elezioni del 2023”.