A Sanremo torna lo spettacolo della Urban Downhill: appuntamento sabato tra i vicoli della Pigna

Dalla suggestiva partenza nei pressi del Santuario della Madonna della Costa, per attraversare i ripidi e intricati vicoli della Pigna e arrivare in piazza Muccioli: è questo il percorso della Urban Downhill 2022 , lo spettacolo della velocità delle mountain bike che negli anni è diventato un must del calendario manifestazioni del Comune.

“Ringrazio gli organizzatori - commenta l'assessore al turismo e allo sport Giuseppe Faraldi - per il costante impegno e la passione che li caratterizza. Grazie al loro lavoro, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, l'Urban Downhill può tornare in grande stile facendo registrare iscrizioni sold out e la partecipazione di atleti provenienti da tutta Europa”.

“C'è tanto impegno, io sono la punta dell'iceberg perché da solo non potrei fare niente, siamo circa in 60 - ha aggiunto Fabio Carota della Sanremo Bike School - combattiamo contro Milano-Sanremo e Festival, manifestazioni ben articolate, la nostra può sembrare una stupidaggine ma riuscire a organizzare una cosa del genere è davvero complesso. Lavoriamo per la valorizzazione della città e del territorio, è il nostro target. Sono pochi 150 iscritti? Forse sì, ma è una manifestazione specialistica, non è come una partita ci calcio o una gara di ciclismo”.