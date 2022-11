Meteo, perturbazione atlantica si abbatte sulla Liguria: scatta l'allerta gialla per temporali sull'Imperiese (Foto)

Una perturbazione atlantica sta per interessare la Liguria portando piogge, rovesci e temporali anche di forte intensità. Alla luce delle ultime uscite della modellistica previsionale Arpal ha emesso l'allerta gialla per temporali che anche sulla nostra provincia, dalle 15 di oggi alle 3 di stanotte. Nel Levante e relativo entroterra (zone C, E): dalle 15 di oggi alle 9 di domani.

L’onda depressionaria che si avvicina alla nostra regione da ovest farà sì che le precipitazioni sparse delle ultime ore diventino, nel pomeriggio di oggi, più diffuse e localmente più insistenti. Sono attesi temporali, anche di forte intensità, favoriti dai flussi convergenti nei bassi livelli e che potranno interessare tutto il territorio regionale. I primi fenomeni si attendono sul centro Ponente e andranno poi a coinvolgere anche il Levante della regione, dove si attarderanno fino alla mattinata di domani, giovedì 10 novembre. A Ponente, invece, dal mattino sempre di domani si faranno strada le schiarite. Ad accompagnare i fenomeni ancora venti meridionali che, domani, ruoteranno dai quadranti settentrionali sul centro Ponente fino a forti.

Intanto, tra la notte e la mattinata precipitazioni sparse d’intensità generalmente debole, localmente moderata hanno interessato il savonese e continuano a coinvolgere le zone interne di centro Levante. Le cumulate orarie massime si sono registrate a Barbagelata (Lorsica, Genova) con 19.8 millimetri e a Cavi di Lavagna (Genova) con 17.4 millimetri. Dalla mezzanotte la stessa stazione di Barbagelata ha cumulato 53.8 millimetri complessivi.

I venti sono generalmente meridionali, sul centro Levante, più settentrionali a Ponente moderati o forti con locali raffiche di burrasca (a Fontana Fresca, sopra Sori, toccati gli 88.6 km/h) mentre il mare, alla boa di Capo Mele, è tra poco mosso e mosso con temperatura superficiale dell’acqua di 20.6 gradi. Sotto il dettaglio della previsione contenuta nell’avviso metereologico emesso questa mattina.

Oggi: l'approssimarsi di un'onda depressionaria atlantica determina un afflusso di umidità negli strati medio-bassi e un aumento delle condizioni d'instabilità, con precipitazioni inizialmente sparse, più diffuse a partire dal pomeriggio, con intensità fino a forti su ABCE, moderate su D e cumulate areali significative su ABCE; la presenza di flussi convergenti nei bassi livelli favorisce lo sviluppo di temporali con alta probabilità di fenomeni forti su tutte le zone.

Domani: permangono condizioni di marcata instabilità con alta probabilità di temporali forti limitatamente alle prime ore della notte su A, B e D, fino al mattino su C ed E, dove sono attese piogge con cumulate areali significative. Nelle prime ore della notte rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente fino a forti su B e parte orientale di A.

Venerdì venti dai quadranti settentrionali localmente forti su A e B, specie su crinali, sbocchi vallivi e capi esposti.

Nelle immagini la cartina con le zone coinvolte nell’allerta, la scansione oraria dell’allerta e lo scatto del satellite alle 12.