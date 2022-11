Chirurgia robotica spinale, un enorme passo avanti rispetto alla chirurgia tradizionale della colonna vertebrale

La chirurgia robotica è una tecnica all'avanguardia in molte discipline chirurgiche. La sua applicazione consente di aumentare la precisione dei movimenti del chirurgo e raggiungere spazi anatomici ristretti e difficili. Questa tecnica permette di poter operare anche a livello spinale con sicurezza e precisione senza pari. Per il momento viene impiegata per le operazioni di stabilizzazione della colonna vertebrale, come strumento per posizionare con precisione gli impianti e le viti vertebrali. L'utilizzo della tecnica robotica garantisce di effettuare un intervento chirurgico mininvasivo più rapido e preciso di quello tradizionale e ridefinisce gli standard della moderna chirurgia spinale. Per saperne di più su questa rivoluzionaria tecnologia abbiamo incontrato il Dottor Marco Mannino, Responsabile dell’U.O. di Chirurgia Vertebro-Midollare presso la Clinica Humanitas Cellini di Torino.

Come agisce la tecnica robotica?

“La chirurgia della colonna vertebrale assistita da robot è un progresso emergente nella chirurgia della colonna vertebrale che sta rapidamente guadagnando popolarità tra chirurghi e pazienti allo stesso modo. Il robot chirurgico della colonna vertebrale è uno strumento che facilita il piano preoperatorio del chirurgo. Come un pilota formula un piano pre-volo basato su condizioni meteorologiche, rotta, carico utile e livello di carburante, un chirurgo formula un piano pre-chirurgico in un ambiente virtuale basato sull'anatomia, sulla qualità dell'osso e sulla correzione desiderata della deformità. Questo piano viene realizzato su uno scanner preoperatorio e, una volta completato, il piano viene caricato nel computer del robot. L’intervento chirurgico con utilizzo del robot rappresenta un’evoluzione rispetto all’intervento tradizionale, in termini di sicurezza, efficacia e precisione”.

Quali sono i vantaggi di questa tecnologia?

“Sono numerosi i vantaggi della chirurgia robotica vertebrale mininvasiva. Il robot permette di operare con accuratezza impareggiabile, limitando fortemente l’invasività dell’intervento, il rischio di complicanze, il dolore post-operatorio e la durata della degenza ospedaliera. Questo favorirà il più rapido ritorno alle attività di tutti i giorni, comprese quelle sportive e lavorative”.

Quali patologie possono essere trattate?

“Il robot trova la sua migliore applicazione nelle malattie degenerative della colonna vertebrale, ma anche nella patologia tumorale e nelle deformità complesse come le scoliosi idiopatiche del giovane e dell’adulto. Anche i gravi traumi vertebrali possono avere un giovamento dall’utilizzo della tecnica robotica. Pertanto, sono molteplici i benefici per i pazienti. Attraverso l’uso di questo braccio robotico si riescono ad evitare le più frequenti forme di complicanze legate all’intervento: deficit motori, infezioni post-operatorie, formazioni di fistole o ematomi ed a poche ore dall’intervento il paziente è già in piedi. In particolare, la precisione e l’accuratezza millimetrica nel posizionamento delle viti vertebrali consente di ottenere risultati impensabili negli interventi eseguiti con tecnica tradizionale ed un tasso di reinterventi prossimo allo zero”.

Quali saranno le future applicazioni della robotica in neurochirurgia?

“Sicuramente si potrà applicare la robotica anche alla chirurgia cerebrale con robot in grado di trasmettere il movimento della mano a microstrumenti capaci di manovre ultra-precise e raffinate, con un livello di accuratezza simile a quello dei robot già utilizzati per chirurgia generale, toracica, urologica e cardiaca”.

