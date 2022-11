Sanremo: via al bando per le luminarie di Natale, torna l’albero di luce in piazza Borea d’Olmo. A gennaio tutto spento per risparmiare in bolletta

In un clima tutt’altro che autunnale l’amministrazione sanremese ha pubblicato il bando per l’installazione delle luminarie e delle decorazioni luminose per le festività natalizie 2022.



Sul piano estetico saranno pochi i cambiamenti rispetto all’anno scorso con installazioni aeree e a terra per una copertura del territorio distribuita tra i vari quartieri e frazioni. Le luminarie del centro, come da tradizione, resteranno installate fino alla settimana del Festival. L’importo del bando è di 140 mila euro e, date le contingenze, la spesa per l’energia elettrica, quantificata in 6 mila euro l'anno scorso e che presumibilmente quest'anno triplicherà, sarà a carico di chi si aggiudicherà l’appalto. Tutte le lampadine saranno a led per ridurre al massimo i consumi e, inoltre, sempre nel nome del risparmio energetico, saranno spente dal giorno successivo all’Epifania fino alla domenica antecedente il Festival.

Gli uffici del Comune di Sanremo e l’assessore a Turismo e Manifestazioni Giuseppe Faraldi sono al lavoro anche per l’installazione dell’albero di Natale luminoso in piazza Borea d’Olmo e per l’atteso ritorno della pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Colombo.

“Abbiamo valutato bene l’immagine turistica di Sanremo che ha bisogno di illuminazione natalizia e poi anche durante il Festival - commenta l’assessore Faraldi - il tutto prestando attenzione anche al periodo di accensione e alla durata. Abbiamo così deciso di spegnerle da dopo l’Epifania fino alla domenica antecedente il Festival, sono 20 giorni di non utilizzo”.