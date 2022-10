Imperia: vandalizzati i muri della Cgil, anche la Cisl esprime solidarietà ma lancia l'allarme "Episodio grave" (Video)

Anche la Cisl ha espresso la propria solidarietà alla Cisl, dopo la vandalizzazione dei muri attigui al portone della Cgil. Antonietta Pistocco ha così commentato: “Siamo vicini al sindacato dopo i fatti di stanotte. Condanniamo fermamente l’oltraggio ma è un segno della rabbia e dell’aggressività che sta serpeggiando in tutta Italia contro le sedi sindacali”.

Le ha fatto eco Nico Zanchi: “E’ un episodio gravissimo e i sindacati devono essere uniti, per contrastare episodi come questo che sono sintomo di ignoranza, ma che possono anche portare ad altri ancora più gravi. Il sindacato deve stare vicino ai lavoratori e vigilare su situazioni come questa”.