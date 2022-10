Triora sold out per Halloween: "Non venite senza biglietto, si rischia blocco della viabilità"

“Il nostro invito per la notte del 31 ottobre è di non raggiungere Triora se non avete acquistato un biglietto, potrebbe essere un problema in caso di emergenza”

È questo il messaggio dall’amministrazione comunale del sindaco Massimo Di Fazio a pochi giorni dalla serata di Halloween a Triora. L’evento clou dell’autunno e del paese delle streghe quest’anno si mostra con una formula a pagamento per la serata del 31 ottobre. Si potranno raggiungere il paese e quindi gli eventi in programma, solo se in possesso di un regolare biglietto di ingresso o di un pass per i residenti.

Un cambio di modalità che ha premiato il paese con un sold out. Il punto ora è far rispettare la sicurezza. “È proprio così, - spiega il sindaco - Triora non può ospitare più di 3mila persone contemporaneamente. Ci sarebbero troppi rischi per la sicurezza e la viabilità con una concreta possibilità di ‘paralizzare’ la circolazione sulla strada provinciale dell'alta valle. Una situazione che non possiamo permetterci in caso di interventi di soccorso o emergenze”.

La formula a pagamento ha dato i suoi frutti in termini di ritorno economico. “Siamo alle prese con il caro energia che sta letteralmente demolendo il bilancio comunale. - ci dice senza mezzi termini il primo cittadino - Nonostante questo Triora è riuscita a riproporre halloween, mi sembra già un grande risultato. Da parte nostra come amministrazione e dagli uffici c’è stato un grande impegno per attuare questa forma organizzativa della nostra manifestazione. Siamo un comune piccolo e gli uffici sono stati messi sotto pressione ma oggi possiamo dire con soddisfazione di aver raggiunto l'obbiettivo a costo zero e in anticipo rispetto agli anni scorsi”.