Incidente mortale a Ventimiglia: il Siap "Da anni denunciamo la mancanza di pattuglie della Stradale"

Il sindacato di Polizia Siap interviene dopo l’ennesimo incidente stradale mortale della nostra provincia, avvenuto a Ventimiglia.

“Da anni denunciamo la mancanza di pattuglie della Polizia Stradale sulla viabilità ordinaria – evidenzia la sezione imperiese del Siap - che minaccia gravemente la sicurezza stradale sulle principali arterie statali. Da oltre un’anno è stato chiuso il distaccamento Polizia Stradale di Sanremo ed era stato assicurato dal Ministero che in poco tempo la neo istituita Sottosezione Ordinaria di Ventimiglia avrebbe raggiunto la quota di oltre 30 appartenenti, ma purtroppo ad oggi ci risulta che sia ferma a 16 persone. Chiaramente un numero cosi basso di poliziotti non può garantire il numero di pattuglie necessarie per un costante pattugliamento delle strade della provincia che ricordiamo coprono, insieme alla Sezione Polstrada di Imperia, un territorio che va da Ventimiglia a Cervo”.

“Purtroppo la politica Ministeriale degli ultimi anni – termina il Siap - ha privilegiato la vigilanza delle Autostrade da parte della Polizia Stradale, ma si è dimenticata completamente della viabilità ordinaria rendendo le nostre strade sempre meno sicure e pericolose”.