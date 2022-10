Difesa del suolo: 3,6 mln dalla Regione a 7 comuni, nell'imperiese c'è Chiusanico con 240mila euro

Via libera della Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone, ad uno stanziamento di 3.672.850 euro per il 2023 da destinare a sette Comuni liguri per interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico.

Tra i comuni interessati c’è anche Chiusanico, con uno stanziamento di 240mila euro per lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico con il ripristino dell’invaso artificiale esistente ai fini antincendio presso il santuario di N.S. della Neve, in località Torria.

“Continua quel lavoro di tessitura e mitigazione del rischio idrogeologico – affermano il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione Civile e Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone - con opere strutturali per la messa in sicurezza di tutto il territorio. Queste azioni incidono non solo su situazioni emergenziali legate al passato, come nei casi di Sarzana, con l’intervento sul torrente Parmignola, o di Leivi, nell’entroterra del Tigullio ma anche su situazioni di vera prevenzione, in cui, come ad esempio a Cengio e a Ronco Scrivia, non si sono verificati eventi emergenziali ma ci sono criticità idrauliche che in questo modo vengono significativamente ridotte o superate”.