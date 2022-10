WhatsApp non funziona: questa mattina problemi per l'invio e la ricezione dei messaggi anche nella nostra provincia

WhatsApp down. Da questa mattina migliaia di utenti stanno segnalando problemi per quanto riguarda l'invio e la ricezione dei messaggi nell'app di messaggistica.

Dalle 9 sono oltre 5000 le segnalazioni degli utenti, in particolare i principali problemi riguarderebbero l'invio e la ricezione dei messaggi nelle chat di gruppo.

I problemi sono stati segnalati in tutti i paesi in cui WhatsApp è diffuso, non è la prima volta che accade, molte sono state le segnalazioni anche in passato.

AGGIORNAMENTO DELLE 10.55: Whatsapp è tornato a funzionare