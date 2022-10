Come mantenere la pelle giovane

Per mantenere la pelle giovane, bisogna solo mettere in pratica, alcuni accorgimenti che potranno limitare i fattori di rischio. I fattori di rischio per la perdita di una pelle giovane, si pensa immediatamente al passare del tempo.

Ma, i fattori di rischio per la perdita di una pelle giovane, non riguarda solo quello perché, in realtà, esiste un fattore più aggressivo del cronoaging: il fotoaging.

Il Fotoaging

Il fotoaging (fotoinvecchiamento), è l’invecchiamento della pelle a causa dalla continua esposizione al sole senza protezione. Questo modo di comportarsi influisce sulla salute della pelle facendole perdere tonicità, elasticità e lucentezza.

Per evitare che tutto ciò accada, è importante prevenirne l’invecchiamento con una cura quotidiana senza attendere che compaiano i primi segni di invecchiamento. Ma c’è anche un altro rimedio che aiuta molto la pelle a restare giovane: il veleno d’api contenuto all'interno di creme antirughe. Il veleno d’api, è il metodo più efficace, che la natura ha regalato. Viene usato per più usi: sia in medicina che, oggi, in cosmetica. La medicina, lo usava puro mentre, la cosmetica, lo usa come principale elemento in molti prodotti come le creme per il viso.

Quali sono gli altri rimedi per mantenere la pelle giovane?

La pelle la si può mantenere giovane sia con i rimedi naturali ma anche con prodotti cosmetici, farmaceutici ed erboristici ecco quindi altri rimedi per mantenere la pelle giovane:

· idratazione interna: più del 50% della nostra pelle è fatta di acqua, quindi, è importante che si beva molto durante il giorno e si consumi anche frutta e verdura dato che anche questi due cibi contengono molta acqua e saranno d’aiuto per la nostra pelle. In questo modo, si potrà agire anche dall’interno, tenendo anche la pelle idratata al punto giusto;

· idratazione esterna: con l’uso di creme adatte al tipo di pelle la si aiuterà ad essere idratata anche esternamente;

· fare moto: muoversi tutti i giorni è importante anche per la salute della pelle. Infatti muoversi riossigena i tessuti: così la pelle riprenderà tonicità e lucentezza. Ma, bisogna fare attenzione al clima, perché se fa freddo potrebbe seccarla;

· mangiare bene: scegliere alimenti antinvecchiamento (ricchi di omega3 ed omega6), per rendere la pelle elastica (frutti rossi) ed antirughe (uva) sono l’ideale per avere una pelle sempre giovane e perfetta;

· stare alla luce del sole: godere della luce del giorno porta a notevoli benefici per la pelle. Basteranno anche solo 10 minuti per renderla più luminosa;

· fare un bagno nel latte d’asina: è un latte che rende la pelle morbida e bellissima (lo faceva anche Cleopatra). Basteranno poche gocce nell’acqua o massaggiati sul corpo;

· idratazione termica: se ne occupa un endocrinologo specializzato. Consiste nell’inserire sotto la pelle delle gocce di acido ialuronico e altri prodotti naturali. Comunque, si tratta di sostanze già presenti nella pelle, che si andranno ad arricchire eseguendo delle sedute di filler a basso peso molecolare. Questo permetterà di proteggere la pelle nel momento in cui si ci dovrà recare al mare o in montagna e, quindi, si starà a contatto con il sole ogni giorno;

· la protezione: la protezione quotidiana con i solari schermanti previene la comparsa di macchie, rughe ed ovviamente dell’invecchiamento cutaneo. Si devono usare sempre: non solo quando si va al mare, ma anche in occasioni di semplici uscite e passeggiate (a partire dalla primavera), perché il sole “colpisce” sempre. Si devono usare solari con protezione 30: 50 in caso di pelli sensibili;

i peptidi: si tratta di minuscole molecole che circondano le cellule e la “chiudono” ma quando la “riaprono” riattivano tutte le funzioni della pelle. Sono terapie indolori che come effetto finale, rilasciano un perfetto equilibrio, fra ringiovanimento ed effetto naturale.