Il Diacono Alessandro Volpi responsabile della Fondazione Somaschi Comunità Gilardi ospite del Lions Club Bordighera Otto Luoghi

In un momento storico sempre più complesso, prima la pandemia, poi la guerra, si è portati ad essere proiettati verso sé stessi piuttosto che verso gli altri.

L'impegno del Presidente del Lions Club Bordighera Otto Luoghi in questo anno sociale è rivolto a favore della Fondazione Somaschi: ragazzi che vivono in condizioni di disagio sociale e difficoltà. Una realtà importante per il nostro territorio e che merita una maggior attenzione e visibilità. Il Presidente Fabrizio Condrò introduce l'ospite della serata citando il filosofo Sant'Agostino toccando con poche parole l'animo profondo dei presenti.

"Che aspetto ha l'amore? Ha le mani per aiutare gli altri. Ha i piedi per camminare incontro a poveri e bisognosi. Ha gli occhi per vedere la sofferenza e il bisogno. Ha le orecchie per ascoltare i sospiri e i dolori degli uomini. Ecco come appare l'amore". Essere un Lion e vedere la realizzazione di un service in cui è forte la motivazione è un segno di amore e di accoglienza verso l'altro.

Alessandro ha raccontato la sua storia, la scelta di accompagnare questi "ospiti" in una realtà fatta di necessità, durante il loro percorso di crescita; accoglierli in un ambiente che ha sapore di "casa" e di "famiglia" circondati da un clima sereno e affettuoso con figure adulte stabili di riferimento. L'invito di Alessandro per tutti è quello di solcare quel cancello "sempre aperto" lungo la Via Romana guardando "oltre" dando luce alla loro invisibilità.

La serata si è svolta presso il ristorante La Reserve di Bordighera guidata dalla Cerimoniera Mimma Espugnato De Chiara alla presenza di numerosi soci ed ospiti.



Ilaria Tacchi

addetto stampa Lions club Bordighera otto luoghi