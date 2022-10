Sanremo: il 45° numero della rivista "The Mellophonium" dedicato ai 50 anni del Club Tenco

È uscito il 45° numero della rivista di cultura musicale "The Mellophonium" che da più di vent'anni sottolinea eventi musicali e ricostruisce storie del mondo artistico. Questo numero è dedicato ai 50 anni del Club Tenco, la storica associazione sanremese voluta da Amilcare Rambaldi.



Sulle colonne del Mellophonium vengono ripercorsi i primi anni grazie anche a materiali inediti. Il fascicolo è dedicato alla memoria di Vittorio De Scalzi e di Gastone Lombardi, medico che fu il primo segretario del Club. Hanno scritto articoli e commenti Dario Salvatori, Massimo Cotto, Guido Michelone, Marco Innocenti, Gerson Maceri, Freddy Colt e molti altri.



"Domani, alle ore 17, presso la Mediateca della Pigna "Valerio Venturi" in piazza Capitolo 12 (nella Pigna) il direttore Romano Lupi insieme ad alcuni collaboratori presenterà la pubblicazione che viene diffusa gratuitamente in queste giornate dedicate alla canzone d'autore" - annunciano dalla rivista.