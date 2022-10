Imperia, domani dal Gup 'torna' la vicenda della diffamazione social all’ex consigliere Dulbecco: oltre 100 gli indagati

Si svolgerà domani l’udienza di opposizione all’archiviazione per i 102 indagati accusati di aver diffamato sui social l’ex consigliere comunale di Imperia, e attuale sindaco di Caravonica nonché dirigente nazionale dei Giovani di Forza Italia, Angelo Dulbecco.

Dopo la richiesta di archiviazione della procura, la difesa di Dulbecco ha fatto opposizione e le parti domani compariranno davanti al Gup Paolo Luppi.

Lo stesso giudice nel 2019 rimandó gli atti in Procura in quanto molti dei profili social, una trentina circa, erano registrati con nomi di fantasia e quindi gli inquirenti, coadiuvati dalla Polizia Postale, hanno dovuto compiere nuovi accertamenti per risalire alla corretta identificazione.

I fatti risalgono al 2017 quando l’ex consigliere comunale nel commentare la vicenda di Dj Fabo, il giovane rimasto tetraplegico in seguito a un incidente stradale che scelse morire in Svizzera con il suicidio assistito, su Facebook scrisse che “eliminare vite al costo di migliaia di euro non è roba da paesi civili, Hitler almeno lo faceva gratis”. Parole queste che suscitarono lo sdegno e l’ira di tanti utenti e in molti casi i commenti non furono graditi da Dulbecco il quale denunció tutto alla Polizia postale.