Concorrente di Area Sanremo scomparso nel nulla, il disperato appello della madre

Dalla tentata scalata al Festival di Sanremo alla scomparsa nel nulla. La preoccupante storia di Emilio Rez si intreccia con la Città dei Fiori e con Area Sanremo, uno dei punti più alti nella sua scalata nel mondo della musica.

Emilio è scomparso nel nulla in Germania, a Berlino. Non dà notizie e non compare sulle sue pagine social da oltre un mese e la madre ha lanciato il proprio disperato appello a ‘Chi l’ha visto?’.

Nell’inseguire il suo sogno nel mondo della musica Emilio Rez è passato anche dal Ponente quando nel 2019 ha preso parte ad Area Sanremo arrivando anche alla fase finale del concorso. Poi ha proseguito con l’attività artistica trasferendosi in Germania insieme al compagno con il quale, però, pare abbia avuto alcuni boschi scontri prima di far perdere le proprie tracce.

Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine italiane e tedesche.