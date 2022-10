Target: Accademia Formativa, la principale scuola di estetica presente in Liguria

L’Accademia Formativa è una delle principali scuole di estetica presenti in Liguria che organizza corsi riconosciuti dalla Regione e corsi specializzati.

La scuola è diretta da Patrizia Morreale, fondatrice dell’Accademia, impegnata da oltre dieci anni nel campo della formazione. Quest’ultima è affiancata, ormai da diversi anni, da Manuela Sartore che dopo aver vissuto per diversi anni a Torino si è trasferita a Sanremo. All’inizio Manuela si occupava soprattutto della parte gestionale e amministrativa dell’Accademia, successivamente ne è diventata titolare insieme a Patrizia Morreale.

Grazie all’esperienza acquisita in questi anni e all’alta professionalità delle titolari, oggi l’Accademia si avvale di collaboratori preparati e qualificati. Il corso di estetica per le allieve della scuola dura due anni e permette di ottenere la qualifica come estetista dipendente, il terzo anno serve per ottenere invece l’abilitazione a esercitare in proprio.

I programmi didattici sono controllati ed autorizzati dalla Regione Liguria, così come il corpo docenti, composto da medici, estetiste, biologi, psicologi, esperti in materie economico-legislative e docenti di lingue straniere.

Oltre ai corsi base, l’Accademia Formativa offre corsi a trecentosessanta gradi: corsi di massaggio olistico e tibetano, moxa, riflessologia plantare, coppettazione, gel base e avanzato, laminazione ciglia e corsi di make-up con truccatori che sono ormai leader nel settore dell’estetica come l’International Make-Up Artist Andrea Pallanca.

L’Accademia Formativa ed il suo corpo docenti sono impegnati a formare delle professioniste attraverso una forte preparazione tecnica e commerciale ma anche attraverso valori fondamentali come il rispetto, l’educazione, la socializzazione, la responsabilità e la passione.

Manuela Sartore sarà una delle docenti al corso di "Local Marketing" organizzato da Confartigianato Imperia, l'associazione degli artigiani della provincia che collabora per la realizzazione della rubrica "Target con Ilaria Salerno". Manuela sarà affiancata da due specialisti: il Digital Specialist Mattia Volpe e lo Psicologo Psicoterapeuta Giampiero Varetti. Cliccando qui è possibile consultare l'informativa completa. Per info sugli altri corsi di formazione in partenza è possibile mandare una mail a giovannini@confartigianatoimperia.it