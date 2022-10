Bordighera: presentato ieri alla Conferenza dei Capigruppo la bozza del 'Piano del Verde' per la città

Nel corso della Conferenza dei Capigruppo, convocata ieri a Palazzo Garnier, è stata consegnata a tutti i presenti la bozza del 'Piano del Verde' di Bordighera.

Il documento, redatto dall'agronomo Matteo Littardi in collaborazione con gli Uffici Comunali, traccia le linee guida per la pianificazione paesaggistica del territorio, ponendosi come obiettivi primari sia la tutela e la valorizzazione del patrimonio verde sia la sua miglior fruibilità da parte dei cittadini.

“Un piano - commenta l’assessore Stefano Gnutti (nella foto) - che riveste un’importanza strategica soprattutto in considerazione della ricchezza e della peculiarità del nostro paesaggio, frutto del felice incontro tra straordinarie personalità (pensiamo ad esempio a Ludwig Winter) ed un contesto climatico unico. Per questa ragione abbiamo voluto che il documento fosse condiviso con tutti i Capigruppo. Inoltre, su suggerimento del Consigliere Lorenzi, la bozza sarà inviata all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, alle associazioni ambientaliste, agli operatori del settore agricolo (CIA, Coldiretti) e agli amministratori di condominio. Ogni contributo è fondamentale".

“Il nostro proposito - termina l’Assessore - è presentare entro fine anno il 'Piano del Verde' in Consiglio Comunale".