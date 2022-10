Università telematica Pegaso e Mercatorum, retta annuale agevolata per chi è iscritto a CNA Imperia

“Sei iscritto a CNA Imperia in qualità di imprenditore, cittadino o pensionato? L’università telematica Pegaso e l’università telematica Mercatorum ti offrono la possibilità di iniziare il tuo corso di laurea triennale o magistrale iscrivendoti, entro il 31 dicembre 2022, con una retta agevolata annuale di 1700 euro pagabile in 4 o 8 rate + tasse e diritti. L’agevolazione è estesa anche al coniuge e ai figli, nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76, degli iscritti all’associazione” - fa sapere il segretario di CNA Imperia, Luciano Vazzano.

Per informazioni ed iscrizioni contattare il Polo Didattico a Sanremo c/o CNA sede Sanremo, in via Bartolomeo Asquasciati 12, chiamando lo 0184 1916604 dal lunedì al venerdì durante l’orario di ufficio o il 348 3785255, reperibilità continua, oppure scrivendo a ecp.sanremo@unipegaso.it.