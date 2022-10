Sanremo: quando la Jeep profuma di politica a Casa Zoccarato, le curiose curiosità

Non un venerdì qualunque a Sanremo, dove circa un migliaio di persone hanno fatto visita a Casa Zoccarato che presentava il nuovo brand Jeep in una serata (QUI) che nonostante ottobre sembrava di fine estate.

L’osservatore attento ha rilevato da subito che quello che era un evento per clienti ed amici profumava anche di politica. Se è normale vedere il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri negli appuntamenti importanti della città, anche di organizzazione privata, meno è incontrare il Sindaco di Imperia Claudio Scajola con signora per una ‘soiree’ sanremese, con un impeccabile abito da Ministro ed in una forma scintillante che ne fa presagire una campagna elettorale imperiese puntata al chilomentro lanciato più che un centimetro alla volta.

La foto di Biancheri e Zoccarato, per la sua intensità e postura, ricorda più un dialogo su Casinò ed Amaie che non uno scambio di battute sui cilindri del modello in esposizione.

Il gruppo imperiese spiccava non solo per l’eleganza anglosassone del commercialista Parolini e per la popolarità di Marco Scajola, ma anche per la postura marmorea del direttore di Confindustria Paolo Della Pietra, e la voce dal timbro inimitabile del presidentissimo delle Camere di Commercio Enrico Lupi, senza dimenticare l’eterno ragazzo oggi sindaco Angelo Dulbecco.

Cna dopo la trasferta esaltante a Rimini per il TTG schierava il duo di punta Olmo Romeo e Luciano Vazzano, da tempo ormai in provincia capaci di suonare più di uno strumento, mentre la Confcommercio è ormai per tutti il volto di Andrea di Baldassarre, patron di Piazza Bresca e non solo. Presente anche la Confartigianato che sta marcando in modo nuovo il territorio.

Il Senatore Berrino, fresco di Freccia Bianca da Roma si gode con tutta la pattuglia dei fratelli (dal fedelissimo Lombardi al Pallanca pronto alla candidatura a Bordighera) un momento di particolare popolarità, anche se il Gianni Nazionale non è mai stato secondo a nessuno in presenza.

Per il comune di Sanremo oltre al primo cittadino una ampia rosa da cui alcuni vorrebbero sia scelta la nuova fascia di capitano con Robaldo, Donzella, Il Grande, Faraldi e altri.

Leo Pippione ha tenuto a lungo banco con storie di un tempo che fu, come Ormea della Famija Sanremasca mentre Gianni Rolando mantiene lo stile che lo ha reso noto in città, con un Marco Mauro e Nicolino Del Sole, il Sindaco Vincenzo Lanteri, Ethel Moreno, una rappresentanza nutrita di Sanremo On, Baggioli, Rossano, Agosta e Cepollina, Isnardi ed Abanese, Bissolotti e Ghinamo.

Il sindaco Ingenito di Bordighera non poteva mancare, nemmeno Gaetano Scullino, in piena campagna elettorale dentro e fuori da Ventimiglia. Dopo la polemica sui commenti politici delle recenti elezioni il Vescovo Suetta non ha mancato la ‘benedizione’ a Casa Zoccarato.

E’ vero che su circa 1.000 ospiti i citati non sono la maggioranza, ma tra quelli che non abbiamo visto e quelli che potrebbero avere interessi di palazzo, si fa in fretta a capire che la serata aveva tutti i canoni per un buon omaggio anche a King Zocc. E poi tutti a godere del Catering di Giancaterino, campione cittadino di serate gourmet dal sapore politico.