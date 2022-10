Tenta di entrare in Francia con un passaporto falso: arresto convalidato per un 27enne senegalese

Si è svolta oggi il processo per direttissima in Tribunale a Imperia per un 27enne senegalese arrestato dalla Polizia di Frontiera mentre tentava di entrare in Francia con documenti falsi.

Il giovane è stato controllato alla stazione di Ventimiglia ed era a bordo di un treno. Ai poliziotti ha mostrato un passaporto portoghese che, però all’esito degli accertamenti compiuti è risultato essere falso, ed è per questo che è stato arrestato.

I reati contestati dalla Procura nei suoi confronti erano quelli di falso, uso di documenti falsi e anche ricettazione in quanto il passaporto mostrato era stato precedentemente smarrito e denunciato alle autorità dal proprietario.

All’esito della direttissima il giudice Marta Maria Bossi ha convalidato l’arresto disposto dal pm Salvatore Salemi e ha accolto la richiesta di scarcerazione, avanzata dall’avvocato Ugo Fogliano, considerato che il 27enne era incensurato. Il 25 ottobre si aprirà il dibattimento a suo carico.