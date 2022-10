“Donna, vita, libertà”: Ventimiglia supporta la lotta per i diritti delle donne iraniane con il taglio dei capelli (Foto e video)

Una manifestazione a supporto della lotta per i diritti delle donne iraniane si è tenuta in serata in via Aprosio a Ventimiglia. I presenti, che hanno voluto, si sono tagliati una ciocca di capelli che è stata inserita in un contenitore che in seguito verrà spedito all'ambasciata iraniana.

In Iran e nei paesi di religione islamica tagliarsi i capelli è segno di lutto. Per questo, in memoria di Mahasa, le donne iraniane hanno iniziato a protestare tagliandosi i capelli, simbolo di forza e sensualità, per protestare contro la rigida applicazione del governo della legge sul velo che, messo non correttamente, ha provocato la morte della giovane Mahsa. La protesta ha fatto il giro delle piazze del mondo e on line e ora è giunta anche nella città di confine. Il taglio delle ciocche simboleggia la rabbia ed è seguito spesso dalle parole “Zhen, Zhian, Azadi” che significa “Donna, vita, libertà”, slogan delle proteste che risuona da giorni nelle piazze iraniane e in tutto il mondo.

L'iniziativa “Donna, vita e libertà” a Ventimiglia è stata organizzata da Alternativa Intemelia, Scuola di Pace, Zonta Club, Gruppo Penelope e Noi4You. Erano presenti anche i consiglieri regionali Enrico Ioculano e Mabel Riolfo.

"Sosteniamo l'attivismo delle associazioni di Ventimiglia, in questo caso per una lotta estremamente significativa sui diritti delle donne e sulla libertà che devono poter esercitare le donne anche in un paese come l'Iran" - afferma il consigliere regionale Enrico Ioculano - "Quello che è successo in Iran e nei paesi del nord Africa negli anni scorsi deve finire".

"Sono molto contenta di poter dare un supporto a questa manifestazione che si chiama "Donna, vita e libertà". La libertà è un qualcosa di fondamentale in questo momento particolare. Vorrei che ci fosse parità in futuro. E' importante che sia uomini che donne in Iran lottino insieme per la libertà" - dice il consigliere regionale Mabel Riolfo - "Sosteniamo questa iniziativa e grazie per questa manifestazione nella nostra città".