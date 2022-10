Caro bollette e crisi dietro l'angolo: intervista ad Andrea Di Baldassarre "C'è rischio di infiltrazioni della criminalità" (Video)

Il dibattito sul ‘caro bollette’ campeggia a livello nazionale e ovviamente anche locale. Abbiamo voluto affrontare il problema con il presidente di Confcommercio a Sanremo, Andrea Di Baldassare. Una situazione disastrosa e anche preoccupante per quanto potrà ancora avvenire nei prossimi mesi, dopo un’ottima stagione estiva.

Nel corso dell’intervista abbiamo analizzato la situazione degli imprenditori della nostra provincia, anche se ovviamente si trovano nella stessa situazione dell’intera nazione. E, ovviamente, abbiamo parlato anche dei dipendenti del settore commerciale (e non solo) che, oltre a vedere scendere decisamente il potere d’acquisto del proprio stipendio ma anche la possibilità di perdere il posto di lavoro.

“Rischiamo di vedere città ‘spente’ – ha detto Andrea Di Baldassare – dopo una pandemia che ci ha messo in ginocchio e, a differenza dei nostri competitor vicini, abbiamo avuto meno aiuti. Oggi c’è il grave rischio di chiusura delle aziende”. I rischi ci sono per tutti, compresi i pensionati e i dipendenti e, secondo quanto detto da Di Baldassare “Anche i dipendenti stanno vivendo lo stesso dramma dell’imprenditore, perché vive le problematiche dell’azienda, trovando bollette astronomiche anche a casa”.

Gli albergatori hanno detto che Sanremo rischia di trascorrere un inverno ‘chiuso’, se ci saranno degli ulteriori rincari: “E’ un rischio anche per molti locali – ha detto – soprattutto nelle imprese che non sono a gestione familiare. In tanti faranno dei calcoli per evitare di perdere denaro e, in taluni casi, può anche succedere che si decida di chiudere”.

La crisi può ‘aiutare’ eventuali infiltrazioni di criminalità organizzata nel commercio: “Può accadere – risponde Di Baldassare – che qualcuno possa speculare sui problemi degli imprenditori, andando ad acquisire aziende a costi inferiori, approfittando del difficile momento economico”.

Cosa dovrebbe fare la politica per evitare eventi drammatici per l’imprenditoria? “Deve lavorare al più presto bloccando l’aumento dei prezzi, ma subito perché al momento le aziende vivono ancora degli incassi estivi, ma i costi sono triplicati, non solo nelle bollette ma anche nella merce. La politica deve capire quali sono gli aumenti reali e quali invece le situazioni di speculazione”.

Molti i commenti sui social che additano i commercianti di pubblicare ora le bollette ma di non aver ‘pubblicato’ gli scontrini non fatti e del nero? “E’ sicuramente da condannare chi non segue la legge, ma sono anche convinto che l’opinione pubblica deve sapere che, con gli ‘studi di settore’ è davvero difficile evadere. Non voglio certo difendere chi lo fa, ma è anche difficile fare ricavi con le tasse, in particolare sugli stipendi, che ci si ritrova”.