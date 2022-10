Sanremo: i banchi degli ambulanti sopra piazza Eroi durante la costruzione del parcheggio sotterraneo

Dovrebbero quasi certamente trovare spazio nella zona a monte di piazza Eroi, a ridosso della galleria Francia come accade per la fiera, i banchi degli ambulanti al mercato del martedì e sabato a Sanremo, quando verrà costruito il parcheggio della stessa piazza, fondamentale per il futuro dell’area stessa.

La conferma arriva a margine del nostro articolo sul prossimo ‘Luna Park’ di Sanremo, nel quale avevamo ipotizzato come il parco dei divertimenti dovesse trovare una soluzione alternativa a piazzale Dapporto e lungomare Calvino quando, dal prossimo anno, scatteranno gli interventi per il parcheggio sotterraneo.

L’idea di spostare i banchi nella zona a Nord della piazza è emersa nei giorni scorsi, nel corso di una riunione tra gli ambulanti, i commercianti del mercato Annonario, quelli della zona (bar, ristoranti e altro) con l’Amministrazione comunale e la ditta appaltatrice che costruirà il parcheggio di piazza Eroi Sanremesi.

Nel corso dell’incontro, infatti, tutti i commercianti hanno espresso la preoccupazione per l’ipotesi ventilata di spostare il mercato sul lungomare ed è così emersa una proposta che, secondo i ben informati, dovrebbe essere accettata, dopo le classiche consultazioni con l’ufficio viabilità e con il comando della Polizia Municipale. Se non si dovessero trovare gli spazi adeguati non è escluso che alcuni banchi possano trovare spazio in piazza Muccioli e in qualche zona della piazza, dove si trova la statua di Siro Carli.

“Il cantiere già contribuisce a far desertificare la zona del mercato – ha detto Fabrizio Sorgi, presidente di Fiva Confcommercio – e, con lo spostamento sul lungomare darebbe la mazzata definitiva. Nella riunione l’amministrazione ha concordato con noi la possibilità di altre location. Si devono trovare soluzioni alternative e mantenere quella sinergia di imprese, compresi gli ambulanti, per mantenere viva la zona di piazza Eroi”.

Le associazioni di categoria hanno in pratica chiesto di chiudere parte della viabilità nella zona della galleria Francia, a monte della piazza, per sistemare i banchi sulla strada come accade in occasione della fiera o, se dovesse servire, utilizzare le piazze adiacenti (Muccioli e la zona della statua di Siro Carli).

Infatti, uno dei problemi dello spostare il mercato sul lungomare, risiede anche nelle eventuali manifestazioni che si organizzano in quella zona, senza dimenticare che lo stesso luogo è utilizzato come parcheggio che viene utilizzato da residenti e turisti.